Turgay Şeren Sezonunun 20. haftası, zirvedeki takımların puan kaybettiği hafta olarak kayıtlara geçti. Lider Beşiktaş, Kardemir Karabükspor deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı. Siyah beyazlıların takipçisi Medipol Başakşehir ise Kasımpaşa deplasmanında 4-0 gibi farklı yenilgi aldı. Fenerbahçe Bursaspor deplasmanında son dakikalarda yediği tartışmalı penaltı golüyle 1 puana razı olurken, Galatasaray da evinde Kayseripor’a 2-1 yenilerek fırsat tepti. İşte toplu sonuçlar:
Karabükspor-Beşiktaş: 2-1
Aytemiz Alanyaspor – Gençlerbirliği: 3-0
Osmanlıspor FK – Trabzonspor: 0-1
Bursaspor – Fenerbahçe: 1-1
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: 4-0
Akhisar Belediyespor - Çaykur Rizespor:1-0
Atiker Konyaspor - Antalyaspor: 1-1
Galatasaray – Kayserispor: 1-2
Gaziantepspor – Adanaspor: 1-0
GOL KRALLIĞI
Gol krallığının zirvesinde ise 15 golle Cenk Tosun yer aldı. Zirve şöyle oluştu:
Cenk Tosun: 15 (Beşiktaş)
Riad Bajic: 10 (Atiker Konyaspor)
Yasin Öztekin: 9 (Galatasaray)
Vagner Silva De Souza: 9 (Aytemiz Alanyaspor)
21. HAFTA PROGRAMI
Spor Toto Süper Lig’in 21. hafta programı ise şöyle:
17 Şubat Cuma
Kayserispor-Bursaspor
18 Şubat Cumartesi
Antalyaspor- Karabükspor
Medipol Başakşehir-Gaziantepspor
Çaykur Rizespor-Galatasaray
19 Şubat Pazar
Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor
Fenerbahçe-Kasımpaşa
Adanaspor-Osmanlıspor FK
Beşiktaş-Akhisar Belediyespor
20 Şubat Pazartesi
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor