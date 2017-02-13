Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turgay Şeren Sezonunun 20. haftası, zirvedeki takımların puan kaybettiği hafta olarak kayıtlara geçti. Lider Beşiktaş, Kardemir Karabükspor deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı. Siyah beyazlıların takipçisi Medipol Başakşehir ise Kasımpaşa deplasmanında 4-0 gibi farklı yenilgi aldı. Fenerbahçe Bursaspor deplasmanında son dakikalarda yediği tartışmalı penaltı golüyle 1 puana razı olurken, Galatasaray da evinde Kayseripor’a 2-1 yenilerek fırsat tepti. İşte toplu sonuçlar:

Karabükspor-Beşiktaş: 2-1

Aytemiz Alanyaspor – Gençlerbirliği: 3-0

Osmanlıspor FK – Trabzonspor: 0-1

Bursaspor – Fenerbahçe: 1-1

Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: 4-0

Akhisar Belediyespor - Çaykur Rizespor:1-0

Atiker Konyaspor - Antalyaspor: 1-1

Galatasaray – Kayserispor: 1-2

Gaziantepspor – Adanaspor: 1-0

GOL KRALLIĞI

Gol krallığının zirvesinde ise 15 golle Cenk Tosun yer aldı. Zirve şöyle oluştu:

Cenk Tosun: 15 (Beşiktaş)

Riad Bajic: 10 (Atiker Konyaspor)

Yasin Öztekin: 9 (Galatasaray)

Vagner Silva De Souza: 9 (Aytemiz Alanyaspor)

21. HAFTA PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig’in 21. hafta programı ise şöyle:

17 Şubat Cuma

Kayserispor-Bursaspor

18 Şubat Cumartesi

Antalyaspor- Karabükspor

Medipol Başakşehir-Gaziantepspor

Çaykur Rizespor-Galatasaray

19 Şubat Pazar

Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor

Fenerbahçe-Kasımpaşa

Adanaspor-Osmanlıspor FK

Beşiktaş-Akhisar Belediyespor

20 Şubat Pazartesi

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor