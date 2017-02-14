Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan haftanın en önemli mücadelesini, hakem Antonio Damato yönetti. Karşılaşmanın ilk bölümüne konuk Milan baskılı başlarken, 15'inci dakikadan sonra ev sahibi takım oyunda önce dengeyi kurdu, ardından da kontrolü ele alarak Milan kalesinde peş peşe tehlikeler oluşturdu. Lazio aradığı golü, 45+1'inci dakikada kazanılan penaltı atışında, Arjantinli Lucas Biglia'nın ayağından buldu ve 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı Lazio'nun üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da mavi-beyazlı ev sahibi takım, Milan kalesinde önemli fırsatlar yakalasa da farkı artıracak golü bulamadı. Maçın 85'inci dakikasında Milan'ın İspanyol oyuncusu Suso, takımına eşitliği getiren golü attı ve skoru 1-1 yaptı.

Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle sona ererken, her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Lazio 44 puanla 6'ncı basamakta yer alırken, Milan ise 41 puanla 7'nci sırada kendine yer buldu.

Serie A'da 24'üncü haftanın sonunda Juventus, 60 puanla liderliğini sürdürdü.