Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, futbolda şans faktörünün kendilerinden yana estiğini belirterek, rehavetten uzak olmaları gerektiğini söyledi. Süper Lig’in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Saral, “Üst üste alınan 4 galibiyetle ligin ikinci yarısında en çok puan toplayan takım konumundayız. Takımımız oturuyor. Trabzonspor’umuz güzel günlere doğru yol alıyor. Daha büyük başarıları da inşallah hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı. Yönetim olarak camiaya güvendiklerini belirten Gökhan Saral, “Camiamızın da bizlere güvenmesini istiyorum. Beklentilerin farkındayız. Camiamızın arzuladığı başarılara ulaşmak için çalışmalarımızı tüm inancımızla sürdürüyoruz” dedi.

Takım olma yolunda önemli adımlar attıklarını ifade eden Saral, “Galibiyet serisinde bütün futbolcuların payı var. Olcay Şahan da bu oyunculardan biri. Kısa sürede takıma, şehre uyum sağladı. Trabzonspor ile dokusu, arzusu, azmi, hırsı örtüştü. Camianın beklentilerini biliyor. Hırsıyla, takıma da pozitif bir enerji verdi. Performansıyla önemli katkı sağladı. Biz onun Trabzonspor’da çok daha iyi işler yapacağına inanıyoruz” dedi. Gelecek hafta Alanyaspor ile Medical Park Arena’da karşılaşacaklarını da hatırlatan Saral, “Stadı düzenleme, planlama, kullanıma uygun detaylandırma çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Stadımızın taraftarlarımız tarafından da en üst sorumluluk anlayışıyla korunup kollanması gerekmektedir” sözlerini kullandı.