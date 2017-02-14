Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Fenerbahçe sezonun ikinci yarısına da ilk yarısında olduğu gibi kötü başladı. İlk 4 haftada 4 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, ikinci yarının ilk 4 maçında da ancak 5 puan kazanabildi. Fenerbahçe son 26 yılın en kötü performanslarından birine imza atarken, büyük umutlarla göreve getirilen Teknik Direktör Dirk Advocaat, kaçarak giden selefi Vitor Pereira’nın tam 10 puan gerisinde kaldı. Ancak yönetimin Hollandalı hocadan yana bir şikayeti yok. Şampiyonluk şansı her maç biraz daha azalmasına rağmen Advocaat’tan memnun olan Başkan Aziz Yıldırım, “General”e yeni sözleşme imzalatmak konusundaki kararından vazgeçmiş değil. Yıldırım, mücadele edilen 3 kulvarda beklentiler gerçekleşmese de dahi yeni sezonda da takımı Advocaat’a teslim etmeyi düşünüyor.

Büyük başarılar gelecek

Hakem hataları bir yana, Dirk Advocaat’ın kadro konusundaki yakınmalarına hak veren Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, devre arasında planlanan takviyelerin yapılamamasından ötürü sıkıntılı sürecin devam ettiğini düşünürken, Hollandalının kendi kuracağı kadroyla takımı şaha kaldıracağına inanıyor. Advocaat’ın çalışma disiplini ve ahlakından son derece memnun olan yönetim, tecrübeli teknik adamın Pereira’nın kadrosuyla başladığı sezonda iyi işler çıkardığını düşünüyor. Başkan Aziz Yıldırım, Bursa dönüşü görüştüğü Hollandalıya güvenini dile getirirken, yöneticiler de, “Advocaat’la önemli başarıla kazanacağız. Yeni sezonda her şey farklı olacak” ifadeleriyle hocaya destek veriyor. Advocaat ise sözleşme uzatma konusunda kararını henüz vermiş değil.