Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Best Balıkesir, Euroleague ekiplerinden Barcelona’dan ayrılan pivot Joey Dorsey’le sözleşme imzaladı. BEST Balıkesir, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Joey Dorsey'i kadrosuna kattığını duyurdu.
NBA’de daha önce Houston Rockets, Sacremento Kings ve Toronto Raptors formalarını giyen 33 yaşındaki Dorsey, Euroleague’de de
şampiyonluk yaşadı. Dorsey, ülkemizde Royal Halı Gaziantep ve Galatasaray Odeabank’ta oynadı.
Joey Dorsey Balıkesir'de
14.02.2017 - 09:29 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 09:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından BEST Balıkesir, İspanya ekiplerinden Barcelona'dan ayrılan pivot Joey Dorsey'le anlaştı.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Best Balıkesir, Euroleague ekiplerinden Barcelona’dan ayrılan pivot Joey Dorsey’le sözleşme imzaladı. BEST Balıkesir, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Joey Dorsey'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Etiketler : Joey dorsey,
446909 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/446909.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
20
13
5
2
40
17
23
44
2
Başakşehir
20
12
6
2
37
16
21
42
3
Galatasaray
20
12
3
5
39
20
19
39
4
Fenerbahçe
20
10
6
4
39
19
20
36
5
Antalyaspor
20
9
5
6
24
23
1
32
6
Trabzonspor
20
9
3
8
20
21
1
30
7
Konyaspor
20
7
7
6
24
24
0
28
8
Bursaspor
20
8
4
8
22
22
0
28
9
K.D.Ç. Karabük
20
8
3
9
24
28
4
27
10
Osmanlıspor FK
20
6
9
5
23
22
1
27
11
Akhisar Bld.
20
6
6
8
12
24
12
24
12
Kasımpaşa
20
7
3
10
25
29
4
24
13
Gençlerbirliği
19
5
8
6
17
19
2
23
14
Alanyaspor
20
6
3
11
29
40
11
21
15
Kayserispor
20
5
4
11
20
33
13
19
16
Ç. Rizespor
20
5
4
11
20
32
12
19
17
Adanaspor
20
4
5
11
19
27
8
17
18
Gaziantepspor
19
4
2
13
16
34
18
14
18. Hafta Maçları
21.1.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 0 - 0 Kayserispor
21.1.2017
Atiker Konyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
21.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 2 - 1 Galatasaray
21.1.2017
Bursaspor 0 - 1 Adanaspor
22.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 2 Antalyaspor
22.1.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Gençlerbirliği
22.1.2017
Kasımpaşa 0 - 1 Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
20
11
4
5
30
21
9
37
2
Göztepe
20
10
6
4
33
23
10
36
3
Sivasspor
20
10
5
5
29
18
11
35
4
Eskişehirspor
20
11
5
4
37
27
10
35
5
Giresunspor
20
9
6
5
27
18
9
33
6
Ümraniyespor
19
8
5
6
26
22
4
29
7
Boluspor
20
8
4
8
31
35
4
28
8
Denizlispor
20
8
5
7
29
25
4
26
9
Adana Demirspor
20
6
11
3
24
20
4
26
10
Balıkesirspor
19
6
7
6
31
22
9
25
11
Altınordu
20
6
7
7
26
28
2
25
12
Gaziantep BŞB
20
6
4
10
25
31
6
22
13
Şanlıurfaspor
20
5
7
8
19
20
1
22
14
Manisaspor
20
5
8
7
28
32
4
20
15
Bandırmaspor
20
4
6
10
20
28
8
18
16
Elazığspor
20
6
6
8
20
22
2
18
17
Mersin İ.Y.
20
4
5
11
16
41
25
14
18
Samsunspor
20
3
5
12
10
28
18
14