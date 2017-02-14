Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor maçının ardından kritik bir sürece giren Cim-Bom’da teknik direktör konusu bugün Sportif AŞ toplantısında netlik kazanacak. Riekerink’i gönderme kararı alınırken ilk hedefin Karabükspor’un Hırvat teknik direktörü Igor Tudor olduğu belirtildi.



Kayserispor’a yenilerek ağır yara alan Galatasaray’da teknik direktör Jan Olde Riekerink’in üzeri çizildi.

Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek ile Sportif AŞ üyeleri Levent Nazifoğlu ve Mehmet Özbek ile idari menajer Cenk Ergün dün Türk Telekom Arena’da değerlendirme toplantısı yaptı. Bütün olasılıkların değerlendirildiği toplantıda, Jan Olde Riekerink’in görevine son verilmesi halinde kimin getirileceği konusu başta olmak üzere Florya’nın röntgeni çekildi.



Başkan Dursun Özbek ayrıntılı şekilde bilgilendirilirken, Riekerink’le devam edilmesinin yarardan çok zarar getireceği görüşü ön plana çıktı. TT Arena’daki kriz toplantısı yaklaşık 4 saat sürerken, bugün 14.00’te yapılacak Sportif AŞ toplantısında Riekerink yerine kimin getirileceği konusu ele alınacak.



Tudor ağır basıyor

Galatasaray’da Riekerink’in yerine düşünülen ilk isim olan Karabükspor’un Hırvat Teknik Direktörü Igor Tudor’la yapılan ilk temasın olumlu geçtiği belirtildi. 150 bin euroluk serbest kalma maddesini kullanma kararı alan sarı-kırmızılılar bugün ülkesinden dönecek olan Tudor’a 1.5 senelik teklifte bulunacak. Tudor’da yaşanabilecek bir olumsuz durumunda ise Raşit Çetiner-Hasan Şaş veya Raşit Çetiner-Emre Aşık formülü üzerinde duruluyor. Bülent Korkmaz da diğer bir olasılık...



Tudor, 150 bin euroya serbest

Karabükspor Başkanı Feridun Tankut, teknik direktör Igor Tudor ile görüştüğünü Galatasaray’dan teklif gelmediğini söylediğini belirtti.

Tudor’un gelecek sezon da takımın başında kalmasını istediğini dile getiren Tankut, “31 Mayıs itibariyle sözleşmesi bitiyor. Ama gidiyorum derse de zincirle tutamayız. Sözleşmesinde bir madde var. Kendisi sözleşme bitiminden önce ayrılırsa 150 bin euro öder. Biz gönderirsek biz de 150 bin euro öderiz. Parayı ödedikten sonra yarın da gidebilir. Ama ben Tudor’un böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Etik olmaz. Ayrıca Galatasaray da böyle bir davranışta bulunmaz” diye konuştu.