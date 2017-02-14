Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Çakar, Beyaz TV'de Tudor hakkında konuştu. Çakar, Igor Tudor'un Galatasaray'da Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırmasının ardından sarı-kırmızılı takımın başına geçmesi beklenirken sert tepki verdi. Karabükspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Igor Tudor'un Galatasaray'a imza atttığı belirtildi. Bu arada Ahmet Çakar, pazartesi gecesi Tudor ile ilgili olay açıklamaların altına imza attı. Tudor ve Galatasaray iddiası için açıklama yapan Ahmet Çakar "Eğer Tudor bugün Karabükspor'u bırakıp sezon ortasında Galatasaray'a gelirse, "Şerefsiz, hain Tudor" diye canlı yayında bağırırım. Tabii bunu sportif anlamda söylüyorum. Ayrıca Karabük'ü satan yarın maç satar" ifadelerini kullandı.