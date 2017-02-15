Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nın yanındaki rezidans ve kulübün kiraladığı dairede kalıyor. Her maçtan 2 gün önce takımla tesislerde kampa giriyor.

Üçüncü kez baba oldu. Ailesi zaman zaman yanına gelip, bir süre kalıyor.

Takımda futbolcularla arası çok iyi ama antrenmanda hata yapanı affetmiyor.

İşine kesinlikle yönetimi karıştırmıyor.

Daha önce yaptığı bir açıklamada, "Juventus ile Galatasaray'a karşı oynamıştım. Ben hayatımda böyle bir stadyum ve atmosfer görmedim" demişti.

Karabükspor yönetimi ile bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadı. Özellikle kulüp başkanı Ferudun Tankut'un Tudor'u çok sevdiği biliniyordu. (Ama artık çok kızgın)

Türkiye'de 15 Temmuz gecesi yaşananları demokrasiye vurulan bir darbe girişimi olarak yorumladı.

Sık sık Safranbolu'ya gidip şehzade pilavı, kuyu kebabı ve mantı yiyor.