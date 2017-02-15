Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da Mehmet Ekici'nin transferinde yaşanan sorunları unutmayan yönetim kurulu, gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Okay Yokuşlu ile şimdiden masaya oturacak. 22 yaşındaki orta saha oyuncusundan memnun olan yönetimin Okay'a mevcut aldığı maaştan daha yüksek bir rakam ile birlikte sezon bitmeden üç yıllık sözleşme teklif edeceği belirtildi. Trabzonspor'un elindeki değerleri kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan başkan Muharrem Usta'nın Okay ile yapılacak görüşmelerde bizzat yer alacağı ifade edilirken, bu sezon yıldızı parlayan Yusuf Yazıcı ile de sezon sonunda masaya oturulacak ve uzun soluklu bir sözleşme imzalanacak.

2015'TE 3 YILLIK İMZA ATMIŞTI...

Temmuz 2015'te Trabzonspor'a 3 yıllık imza atan Okay'ın ilk sene 550 bin Euro olan garanti ücreti, ikinci yıl 700 bin, sonraki yıl ise 750 bin Euro'ya yükseliyor. Okay'ın 6 bin Euro'dan başlayan maç başı ücreti de önce 9, sonraki yıl da 10 bin Euro'ya yükseltilmesi uygun görüldü.