Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

34 bin kişilik Krasnodar Arena'da oynanacak Krasnodar- Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri tükendi. İlk kez bir Türk takımını ağırlayacak olan Türk inşaat şirketi Esta Construction tarafından yapılan, dünyanın en lüks ve teknolojik stadı olarak literatüre giren Krasnodar Arena kapalı gişe olacak. Fenerbahçe bugün Rusya'ya gidiyor.