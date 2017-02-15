Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de forma giydiği 19 maçta 7 gol ve 5 asistle oynayan 33 yaşındaki futbolcu, attığı gollerle takımına 16 puan kazandırdı. Batalla’nın gol sevinci yaşadığı 7 maçın 6’sından puan çıkartmayı başaran Bursa, TFF’nin performans primi doğrultusunda bu karşılaşmalardan 7 milyon 150 bin liralık gelir elde etti. Taraftarın sevgilisi Batalla, sergilediği performansla Bursaspor’un gençlerine de örnek oldu.

Türk futbolunun geleceğine damga vurması beklenen Enes Ünal’ın Süper Lig’deki ilk golünde asisti yapan isim olan Batalla, Enes’in Manchester City’ye transferinin ardından A takıma yükselen bir başka genç golcü Kubilay Kanatsızkuş’un da gelişiminde ve takıma adapte olmasında büyük rol oynadı. Bu sezon Süper Lig’de 16 maçta 5 gol atan Kubilay’ın iki golünde asist yapan Batalla, 2009-2010 sezonundan bu yana oynadığı Süper Lig’de forma giydiği 169 maçta 48 gol, 57 asistlik performans sergiledi. Batalla, Bursaspor’un elde ettiği şampiyonlukta da başrolü oynamıştı.