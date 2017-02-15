Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda yapacağı son 32 turu ilk müsabakasında İngiltere Futbol Federasyonundan Martin Atkinson düdük çalacak. Beerşeba kentindeki Turner Stadı'nın ev sahipliği yapacağı ve TSİ 23.05'te başlayacak mücadelede Atkinson'ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt üstlenecek.

Heyecan dolu karşılaşma 16 Şubat Perşembe günü 23.05’te Toto Jacob Turner stadyumunda başlayacak. Maç Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer-Sheva, İsrail Ligi'nde 6 maç sonra mağlup oldu. Kırmızı-Beyazlılar, Maccabi Tel Aviv'e deplasmanda 1-0 yenildi. 21 maçta üçüncü kez kaybeden Hapoel Beer-Sheva, Maccabi Tel Aviv'in 5 puan önünde liderliğini sürdürdü.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU

Siyah-beyazlıların UEFA'ya bildirdiği kadroda Demba Ba, Rhodolfo, Aras Özbiliz, Ersan Gülüm ve Veli Kavlak yer almadı.

22 kişilik kadroda bulunan isimler şöyle;

"Fabri, Mitroviç, Adriano, Tosic, Quaresma, Aboubakar, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Ömer Şişmanoğlu, Tolgay, Necip, Cenk Tosun, Tolga Zengin, Marcelo, Andreas Beck, Atınç Nukan, Ryan Babel, Gökhan Gönül, Gökhan İnler, Caner Erkin, Talisca, Utku Yuvakuran."

ABOUBAKAR, BECK VE ADRİANO CEZALI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek elenen ve Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında da Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmada iyi sonuç alarak son maçlardaki düşüşü sonlandırmayı hedefleyecek.



Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezaları nedeniyle Vincent Aboubakar ve Andreas Beck, Hapoel Beer-Sheva karşısında forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı Adriano Correia da Hapoel Beer-Sheva karşısında takımını yalnız bırakacak.

Siyah-beyazlı ekipte Tolgay Arslan, sarı kart sınırında bulunuyor.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş'ın yarınki karşılaşmaya Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun muhtemel 11'le çıkması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ HAPOEL BEER SHEVA

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımı UEFA Avrupa Ligi'nde K Grubu'nda Sparta Prag'ın ardından 8 puanla 2. sırada yer aldı. Grupta Southampton ve Inter takımları da yer aldı.

İsrail liginde bir maç eksikle en yakın rakibi Maccabi Tel Aviv'in 7 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Hapoel Beer Sheva geçen sene de İsrail şampiyonu olmuştu.

Transfermarkt'taki verilere göre toplam değeri 13,30 milyon euro olan Hapoel'in en değerli oyuncusu ise 28 yaşındaki John Ogu. Takımın aynı zamanda 10 numarası olan Ogu'nun değeri bir buçuk milyon euro.

Takımın başında ise 37 yaşındaki teknik direktör Barak Bakhar bulunuyor. Bakhar, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. tur rakibi Hapoel'in başına geçen sezon geçmiş ve ilk yılında şampiyonluk yaşamıştı. Hapoel Beer Sheva bu sezon da ligde lider durumda.

Hapoel maçlarını 16 bin 126 kapasiteli Toto Jacob Turner stadyumunda oynuyor. Kadrosunda 27 oyuncu bulunan İsrail temsilcisinin yaş ortalaması 27,9. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi Hapoel Beer Sheva'nın çoğunluğu İsrail milli takımında oynayan 12 milli oyuncusu bulunuyor.

HAPOEL'İN GEÇMİŞ MAÇLARI

Hapoel Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off'lara yükselmiş ve İskoç rakibi Celtic'le karşılaşmıştı. İlk maçı deplasmanda 5-2 kaybeden Hapoel evinde 2-0 kazanmasına rağmen bu sonuç yeterli gelmemişti. UEFA Avrupa Ligi'nde K Grubu'nda mücadele eden Hapoel ilk maçında Inter deplamanında mücadele etmişti. Hapoel Beer Sheva, Inter'i deplasmanda Miguel Vitor ve Maour Bar Buzaglo'nun golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Grubun ikinci maçında İngiliz temsilcisi Southampton'la karşılaşan Hapoel Beer Sheva evinde beraber kalmıştı. Üçüncü maçta Çek Cumhuriyeti temsilcisi Sparta Prag'ı konuk eden Hapoel maçtan 1-0 yenik ayrılmıştı.



K Grubu ikinci maçlarında Sparta Prag'a deplasmanda 2-0 kaybeden Hapoel daha sonra Inter'i kendi evinde 3-2 yenmeyi başarmıştı. Inter deplasmanda 2-0 Icardi ve Brozovic'in golleriyle öne geçmesine rağmen ikinci yarı Hapoel oyuna dönmüş Lucio Maranhao, Anthony Nwakaeme (penaltı) ve Ben Sahar'ın 90'da attığı golle sahadan galip ayrılmıştı.

Hapoel Beer Sheva K Grubu son maçında Southampton'a konuk olmuş maç berabere sonuçlanmıştı.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Süper Lig'de deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta gözler Hapoel Beer-Sheva maçına çevrildi.

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda İsrail'in Hapoel Beer-Sheva ekibiyle oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.