Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı’nın, Voleybol Kadınlar Challenge Kupası’nda şampiyon olması dolayısıyla, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Recep Altepe’ye bir tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sultanlara tebrik
16.04.2017 - 19:31 | Son Güncelleme: 16.04.2017 - 19:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nın CEV Challenge Kupası’nı kazanarak yeniden Avrupa Şampiyonu olması sebebiyle Kulüp Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye tebrik telgrafı gönderdi.
Etiketler : cCumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,bursa büyükşehir belediye spor kulübü,kadın voleybol takımı,
465291 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/465291.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
27
18
7
2
54
23
31
61
2
Başakşehir
27
16
8
3
51
22
29
56
3
Fenerbahçe
27
14
8
5
50
26
24
50
4
Galatasaray
27
15
4
8
50
32
18
49
5
Trabzonspor
27
13
5
9
31
27
4
44
6
Antalyaspor
27
12
7
8
32
32
0
43
7
Konyaspor
27
10
9
8
32
33
1
39
8
Kasımpaşa
27
10
6
11
38
37
1
36
9
Gençlerbirliği
27
9
9
9
26
27
1
36
10
Bursaspor
27
10
5
12
29
35
6
35
11
K.D.Ç. Karabük
27
10
4
13
30
37
7
34
12
Alanyaspor
27
10
4
13
45
50
5
34
13
Osmanlıspor FK
27
8
10
9
35
32
3
34
14
Akhisar Bld.
27
8
6
13
21
38
17
30
15
Kayserispor
27
7
6
14
35
49
14
27
16
Ç. Rizespor
27
6
5
16
27
43
16
23
17
Gaziantepspor
27
6
4
17
26
46
20
22
18
Adanaspor
27
5
5
17
24
47
23
20
28. Hafta Maçları
21.4.2017
Atiker Konyaspor - Gaziantepspor
21.4.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Kasımpaşa
22.4.2017
Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir Fk
22.4.2017
Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
22.4.2017
Antalyaspor - Trabzonspor
22.4.2017
Gençlerbirliği - Kayserispor
23.4.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Bursaspor
23.4.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
24.4.2017
Beşiktaş - Adanaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
27
16
5
6
41
26
15
53
2
Sivasspor
27
13
8
6
38
24
14
47
3
Eskişehirspor
27
13
9
5
46
33
13
45
4
Ümraniyespor
27
12
8
7
34
26
8
44
5
Giresunspor
27
12
7
8
34
27
7
43
6
Göztepe
27
12
7
8
40
37
3
43
7
Boluspor
27
12
5
10
43
45
2
41
8
Altınordu
27
9
9
9
33
35
2
36
9
Balıkesirspor
27
8
10
9
45
34
11
34
10
Adana Demirspor
27
8
13
6
38
35
3
34
11
Denizlispor
27
10
7
10
38
35
3
34
12
Samsunspor
27
8
7
12
20
30
10
31
13
Elazığspor
27
9
8
10
33
31
2
29
14
Manisaspor
27
7
9
11
38
42
4
27
15
Şanlıurfaspor
27
6
8
13
28
36
8
26
16
Mersin İ.Y.
27
6
9
12
26
51
25
24
17
Gaziantep BŞB
27
6
6
15
29
41
12
24
18
Bandırmaspor
27
5
7
15
27
43
16
22