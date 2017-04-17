Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas organizasyonları ile devam eden çalışma, çift kale maçlarla noktalandı.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.