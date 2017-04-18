Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler yarın oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak. Devler Ligi'nde heyecan yarın ve çarşamba günü oynanacak çeyrek final rövanş maçlarıyla devam edecek.



REAL-BAYERN MAÇI TRT'DE

İlk maçta Bayern Münih'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Real Madrid, evinde avantajını korumaya çalışacak. Yarın 21.45'te oynanancak bu zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.



BARCELONA YİNE SÜRPRİZ PEŞİNDE

Juventus'a İtalya'da 3-0 mağlup olan Arda Turan'ın takımı Barcelona ise bir önceki turda olduğu gibi sürpriz peşinde koşacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final ikinci maçlarının programı şöyle;



18 NİSAN SALI

Leicester City (0) - Atletico Madrid (1) - 21.45

Real Madrid (2) - Bayern Münih (1) - 21.45



19 NİSAN ÇARŞAMBA

Barcelona (0) - Juventus (3) - 21.45

Monaco (3) - Borussia Dortmund (2) - 21.45