UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler yarın oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak. Devler Ligi'nde heyecan yarın ve çarşamba günü oynanacak çeyrek final rövanş maçlarıyla devam edecek.
REAL-BAYERN MAÇI TRT'DE
İlk maçta Bayern Münih'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Real Madrid, evinde avantajını korumaya çalışacak. Yarın 21.45'te oynanancak bu zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
BARCELONA YİNE SÜRPRİZ PEŞİNDE
Juventus'a İtalya'da 3-0 mağlup olan Arda Turan'ın takımı Barcelona ise bir önceki turda olduğu gibi sürpriz peşinde koşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final ikinci maçlarının programı şöyle;
18 NİSAN SALI
Leicester City (0) - Atletico Madrid (1) - 21.45
Real Madrid (2) - Bayern Münih (1) - 21.45
19 NİSAN ÇARŞAMBA
Barcelona (0) - Juventus (3) - 21.45
Monaco (3) - Borussia Dortmund (2) - 21.45