Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ - Galatasaray’da sezonun en flaş ismi Armindo Bruma, sarı-kırmızılı kulübe veda etmenin eşiğinde. Bu sezon iyi bir çıkış yapan ve Avrupa kulüplerinin radarına giren 22 yaşında oyuncu her daim hayalinin İngiltere Premier Lig olduğunu dile getiriyordu. Başta Tottenham olmak üzere Ada’dan birçok talibi olan Portekizli, menajeri Catio Balde’ye “Artık İngiltere’ye gitmek istiyorum” mesajını yolladı. Ocak ayından bu yana gündemde olsa da Galatasaray yönetimi de Bruma ile sözleşme yenilemedi. Çünkü Başkan dahil birçok yönetici de Bruma’nın yüksek bir bonservis bedeliyle satılmasını istiyor. Portekizli menajeri hafta sonu İstanbul’a geliyor.

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Bruma’nın transferi konusunda lafı yine yuvarladı. Ergün, sarı-kırmızılıların, Antalya ile 6 Mart’ta oynadığı mücadelenin ardından, “Bruma ile masaya oturacağız” ifadesini kullanırken yönetim bir aydan fazla süre geçmesine hiçbir gelişme kaydedemedi. Ergün dün de, “Menajeri Fenerbahçe maçını izlemeye gelecek ve derbi sonrasında da masaya oturacağız. Eğer Galatasaray’ın menfaatini karşılayacak bir teklif gelirse bu elbette düşünülebilir. Ancak hiçbir kulüpten resmi bir teklif gelmedi” diye konuştu. İngiliz kulüpleriyle temas halinde olan Balde, Bruma’nın İngiltere’de oynama istediği Galatasaray yönetimine iletecek.



Tudor 39 dedi

G.Saray’da dünkü idman öncesi 39 yaşına giren teknik direktör Igor Tudor’un doğum günü kutlandı. Tudor kutlamayı derbi sonrasına bıraksa da futbolcular öne alıp jest yaptı. Hırvat hoca pastadan ilk dilimi prensi Selçuk İnan’ın elinden yedi. Kutlamada neşeli anlar yaşandı.