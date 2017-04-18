Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA, hakem gözlemcisi Murat Ilgaz’a önemli bir görev verdi. Ilgaz, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 19 Nisan Çarşamba günü Camp Nou Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak olan Barcelona - Juventus karşılaşmasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.