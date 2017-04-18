UEFA, hakem gözlemcisi Murat Ilgaz’a önemli bir görev verdi. Ilgaz, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 19 Nisan Çarşamba günü Camp Nou Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak olan Barcelona - Juventus karşılaşmasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.