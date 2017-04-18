Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darüşşafaka Doğuş, THY Euroleague play-off turu ilk maçında yarın saat 22.00’da deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 2 maçta her iki takımın da 1’er galibiyeti bulunuyor. Yeşil-siyahlılar, Euroleague’de normal sezonu 16 galibiyet, 14 mağlubiyetle 8. sırada bitirirken, Real Madrid ise 23 galibiyet ve 7 mağlubiyetle ilk sırada yer aldı.

GALİBİYETLER EŞİT

Darüşşafaka Doğuş ve Real Madrid daha önce 2 defa karşılaştı. Bu maçlarda her iki takımın da 1’er galibiyeti bulunurken, yeşil-siyahlılar rakibine karşı İspanya’da oynadığı maçı 101-83 kaybederken, İstanbul’da ise Real Madrid’i 81-68 mağlup etmeyi başarmıştı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Darüşşafaka Doğuş, Euroleague’de 79.1 sayı, 35.1 ribaund ve 14.3 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Real Madrid ise 86.2 sayı, 36.7 ribaund ve 20.6 asist ortalamasıyla oynuyor. Yeşil-siyahlı takımda Wanamaker 16.2 sayı ortalamasıyla en skorer isim olurken, İspanyol ekibinde ise Llull 16.1 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.