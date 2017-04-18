Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 29-33. haftaları arasında oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı. Bu açıklama sonucunda ligin 30. haftasında oynanacak olan derbinin tarihi de belli oldu. 7 Mayıs Pazar günü Vodafone Arena’da oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması saat 19.00’da başlayacak.
Derbinin tarihi belli oldu
18.04.2017 - 14:44 | Son Güncelleme: 18.04.2017 - 14:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati belli oldu.
Etiketler : Derbi,
465837 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/465837.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
27
18
7
2
54
23
31
61
2
Başakşehir
27
16
8
3
51
22
29
56
3
Fenerbahçe
27
14
8
5
50
26
24
50
4
Galatasaray
27
15
4
8
50
32
18
49
5
Trabzonspor
27
13
5
9
31
27
4
44
6
Antalyaspor
27
12
7
8
32
32
0
43
7
Konyaspor
27
10
9
8
32
33
1
39
8
Kasımpaşa
27
10
6
11
38
37
1
36
9
Gençlerbirliği
27
9
9
9
26
27
1
36
10
Bursaspor
27
10
5
12
29
35
6
35
11
K.D.Ç. Karabük
27
10
4
13
30
37
7
34
12
Alanyaspor
27
10
4
13
45
50
5
34
13
Osmanlıspor FK
27
8
10
9
35
32
3
34
14
Akhisar Bld.
27
8
6
13
21
38
17
30
15
Kayserispor
27
7
6
14
35
49
14
27
16
Ç. Rizespor
27
6
5
16
27
43
16
23
17
Gaziantepspor
27
6
4
17
26
46
20
22
18
Adanaspor
27
5
5
17
24
47
23
20
28. Hafta Maçları
21.4.2017
Atiker Konyaspor - Gaziantepspor
21.4.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Kasımpaşa
22.4.2017
Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir Fk
22.4.2017
Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
22.4.2017
Antalyaspor - Trabzonspor
22.4.2017
Gençlerbirliği - Kayserispor
23.4.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Bursaspor
23.4.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
24.4.2017
Beşiktaş - Adanaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
28
16
5
7
42
28
14
53
2
Eskişehirspor
28
14
9
5
48
34
14
48
3
Sivasspor
28
13
9
6
38
24
14
48
4
Giresunspor
28
13
7
8
36
28
8
46
5
Ümraniyespor
28
12
9
7
34
26
8
45
6
Göztepe
28
12
7
9
41
40
1
43
7
Boluspor
27
12
5
10
43
45
2
41
8
Altınordu
27
9
9
9
33
35
2
36
9
Balıkesirspor
27
8
10
9
45
34
11
34
10
Denizlispor
27
10
7
10
38
35
3
34
11
Adana Demirspor
28
8
13
7
39
37
2
34
12
Samsunspor
27
8
7
12
20
30
10
31
13
Elazığspor
27
9
8
10
33
31
2
29
14
Manisaspor
27
7
9
11
38
42
4
27
15
Şanlıurfaspor
27
6
8
13
28
36
8
26
16
Bandırmaspor
28
6
7
15
30
44
14
25
17
Mersin İ.Y.
27
6
9
12
26
51
25
24
18
Gaziantep BŞB
27
6
6
15
29
41
12
24