Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF’den bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Spor Toto Süper Lig 29 ile 33. hafta programları ve Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi açıklandı.

Derbiler

29. haftada M.Başakşehir-Beşiktaş mücadelesi 30 Nisan Pazar günü 19.00’da ve 30. Haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.

TFF’den açıklanan program şöyle:

ZTK Programı

26 Nisan 2017 Çarşamba

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR – FENERBAHÇE A.Ş. Saat: 20.45

27 Nisan 2017 Perşembe

KASIMPAŞA A.Ş. – ATİKER KONYASPOR Saat: 20.45

Süper Lig 29. Hafta

28 Nisan 2017 Cuma

GAZİANTEPSPOR – KARDEMİR KARABÜKSPOR Saat: 20.00

Beşiktaş Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Maçın hakemi belli oldu) Beşiktaş Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Maçın hakemi belli oldu);



29 Nisan 2017 Cumartesi

KAYSERİSPOR – AYTEMİZ ALANYASPOR Saat: 16.00

TRABZONSPOR A.Ş. – GENÇLERBİRLİĞİ Saat: 19.00

30 Nisan 2017 Pazar

KASIMPAŞA A.Ş. – AKHİSAR BELEDİYESPOR Saat: 13.00

FENERBAHÇE A.Ş. – ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Saat: 16.00

ADANASPOR A.Ş. – ANTALYASPOR A.Ş. Saat: 19.00

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK – BEŞİKTAŞ A.Ş. Saat: 19.00

01 Mayıs 2017 Pazartesi

OSMANLISPOR FK – ATİKER KONYASPOR Saat: 20.00

BURSASPOR – GALATASARAY A.Ş. Saat: 20.00

Spor Toto Süper Lig’de bu hafta sonu karşılaşmalar oynanmayacak olup, 29. hafta karşılaşmaları gelecek hafta başlayacak ve lgi heyecanı kaldığı yerden devam edecek.

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