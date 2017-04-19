Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Real Madrid, sahasında Bayern Münih'i 4-2 mağlup ederek yarı finale kaldı. Karşılaşmada 3 gol atarak hat-trick yapan Cristiano Ronaldo, bu gollerle Şampiyonlar Ligi tarihinde 100 gole ilk ulaşan futbolcu oldu.