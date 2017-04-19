Sarılacivertli takımın savunmasında önemli bir rol oynayan Kjaer, adale ağrıları nedeniyle çalışmaya katılamadı. Kontrolleri yapılan Danimarkalı stoperin sakatlığının korkulacak seviyede olmadığı, oynamasına engel bir durum bulunmadığı açıklandı

 