Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarılacivertli takımın savunmasında önemli bir rol oynayan Kjaer, adale ağrıları nedeniyle çalışmaya katılamadı. Kontrolleri yapılan Danimarkalı stoperin sakatlığının korkulacak seviyede olmadığı, oynamasına engel bir durum bulunmadığı açıklandı