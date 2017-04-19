Sarılacivertli takımın savunmasında önemli bir rol oynayan Kjaer, adale ağrıları nedeniyle çalışmaya katılamadı. Kontrolleri yapılan Danimarkalı stoperin sakatlığının korkulacak seviyede olmadığı, oynamasına engel bir durum bulunmadığı açıklandı
BAŞA DÖN
Sarılacivertli takımın savunmasında önemli bir rol oynayan Kjaer, adale ağrıları nedeniyle çalışmaya katılamadı. Kontrolleri yapılan Danimarkalı stoperin sakatlığının korkulacak seviyede olmadığı, oynamasına engel bir durum bulunmadığı açıklandı
Etiketler : simon kjaer,fenerbahçe,