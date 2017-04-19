Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmaları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda yarı finale yükselecek takımlar, yarın oynanacak 4 müsabakanın ardından belli olacak.

Beşiktaş, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Fransız temsilcisi Olympique Lyon'u Vodafone Arena'da konuk edecek. Siyah-beyazlıların rakibini elemesi durumunda, 4 yıl sonra bir Türk takımı organizasyonda yarı final oynamaya hak kazanacak.

Tamamı 22.05'te başlayacak Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Beşiktaş - Olympique Lyon (Fransa) (1-2)

Schalke 04 (Almanya) - Ajax (Hollanda) (0-2)

Genk (Belçika) - Celta Vigo (İspanya) (2-3)

Manchester United (İngiltere) - Anderlecht (Belçika) (1-1)