Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antrenman öncesinde Teknik Direktör Bruno Genesio, oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Genesio gözetiminde maçın oynanacağı Vodafone Arena’da yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonra pas çalışmasının ardından, antrenmanın basına açık ilk 15 dakikası sona erdi. Lyon basına kapalı bölümünde yarın oynayacağı karşılaşma için taktik çalışmasını gerçekleştirdi.