Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş mücadelesinde Monaco evinde Borussia Dortmund'u ağırladı. İlk mücadeleyi deplasmanda 3-2 kazanan Monaco, golle başladığı mücadeleyi 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırmayı başardı.



GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ

Karşılaşmanın 3. dakikasında Kylian Mbappe ile öne geçen Monaco, 17. dakikada Radamel Falcao ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk devreyi 2-0 öne kapatmayı başardı.



GERMAİN FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin 48. dakikasında Marco Reus ile farkı 1'e indiren Dortmund, 81. dakikada Germain'in golüne engel olamadı ve Monaco sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Borussia Dortmund'da milli futbolculardan Nuri Şahin ilk 11'de başladı ve 46. dakikada oyundan çıktı. Emre Mor ise 18 kişilik kadroda yer almadı.