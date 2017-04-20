Önceki gün THY Euroleague play-off ilk maçında Panathinaikos önünde 16 sayı geriden gelip müthiş bir geri dönüşe imza atan ve rakibini 71-58 mağlup eden F.Bahçe parmak ısırttı. Başantrenör Zeljko Obradovic ile geçen sezon kıl payı kaçırdığı Euroleague şampiyonluğunu bu defa yaşamakta kararlı olan Sarı Kanarya, bu sezon büyük karakter ortaya koyarak geriden gelip önde bitirdiği maçlarla dikkat çekiyor. Geçen sezonki finalde 21 sayı geride olmasına rağmen CSKA’yı yakalayan Fenerbahçe, hakem hatalarının damga vurduğu uzatma bölümünde maçı kaybetmişti. Sarı-lacivertlilerin intikamı ise acı oldu. Rus ekibini normal sezonun ilk maçında deplasmanda 13 sayı geriden gelerek deviren Obradovic’in takımı, İstanbul’daki maçtan da rakibini eli boş göndermişti. Tarihi rekâbette Galatasaray’la da unutulmaz maçlar yaşadı sarı-lacivertliler. THY Euroleague’de Galatasaray’ın bir ara 15 sayı önde olduğu maçtan Fenerbahçe 85-80 galip ayrılmıştı. İki takımın ligdeki mücadelesinde de Galatasaray seyircisi önünde farkı yine 15’e çıkarmasına rağmen salondan 79-75’le galip ayrılan Fenerbahçe’ydi. Sarı-lacivertliler bu sezon ayrıca Gaziantep Basketbol’u 24, Beşiktaş’ı 12, Olimpiakos’u 11, Trabzonspor’u da 16 sayı geriden gelerek devirmeyi başardı. > MURAD TAMER
Fener bitti demeden bitmez
20.04.2017 - 07:16 | Son Güncelleme: 20.04.2017 - 07:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Panathinaikos’u 16 sayı geriden gelip deviren sarı-lacivertliler bir defa daha “Geri dönüşlerin ustası” olduğunu ispatladı
Etiketler : Fener,
466301 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/466301.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
27
18
7
2
54
23
31
61
2
Başakşehir
27
16
8
3
51
22
29
56
3
Fenerbahçe
27
14
8
5
50
26
24
50
4
Galatasaray
27
15
4
8
50
32
18
49
5
Trabzonspor
27
13
5
9
31
27
4
44
6
Antalyaspor
27
12
7
8
32
32
0
43
7
Konyaspor
27
10
9
8
32
33
1
39
8
Kasımpaşa
27
10
6
11
38
37
1
36
9
Gençlerbirliği
27
9
9
9
26
27
1
36
10
Bursaspor
27
10
5
12
29
35
6
35
11
K.D.Ç. Karabük
27
10
4
13
30
37
7
34
12
Alanyaspor
27
10
4
13
45
50
5
34
13
Osmanlıspor FK
27
8
10
9
35
32
3
34
14
Akhisar Bld.
27
8
6
13
21
38
17
30
15
Kayserispor
27
7
6
14
35
49
14
27
16
Ç. Rizespor
27
6
5
16
27
43
16
23
17
Gaziantepspor
27
6
4
17
26
46
20
22
18
Adanaspor
27
5
5
17
24
47
23
20
28. Hafta Maçları
21.4.2017
Atiker Konyaspor - Gaziantepspor
21.4.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Kasımpaşa
22.4.2017
Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir Fk
22.4.2017
Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
22.4.2017
Antalyaspor - Trabzonspor
22.4.2017
Gençlerbirliği - Kayserispor
23.4.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Bursaspor
23.4.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
24.4.2017
Beşiktaş - Adanaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
28
16
5
7
42
28
14
53
2
Eskişehirspor
28
14
9
5
48
34
14
48
3
Sivasspor
28
13
9
6
38
24
14
48
4
Giresunspor
28
13
7
8
36
28
8
46
5
Ümraniyespor
28
12
9
7
34
26
8
45
6
Göztepe
28
12
7
9
41
40
1
43
7
Boluspor
28
12
5
11
43
47
4
41
8
Altınordu
28
10
9
9
35
35
0
39
9
Balıkesirspor
27
8
10
9
45
34
11
34
10
Adana Demirspor
28
8
13
7
39
37
2
34
11
Denizlispor
28
10
7
11
40
39
1
34
12
Elazığspor
28
10
8
10
35
31
4
32
13
Samsunspor
28
8
7
13
21
32
11
31
14
Manisaspor
28
8
9
11
40
43
3
30
15
Şanlıurfaspor
28
7
8
13
32
38
6
29
16
Bandırmaspor
28
6
7
15
30
44
14
25
17
Mersin İ.Y.
28
6
9
13
26
53
27
24
18
Gaziantep BŞB
27
6
6
15
29
41
12
24