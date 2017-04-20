Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün THY Euroleague play-off ilk maçında Panathinaikos önünde 16 sayı geriden gelip müthiş bir geri dönüşe imza atan ve rakibini 71-58 mağlup eden F.Bahçe parmak ısırttı. Başantrenör Zeljko Obradovic ile geçen sezon kıl payı kaçırdığı Euroleague şampiyonluğunu bu defa yaşamakta kararlı olan Sarı Kanarya, bu sezon büyük karakter ortaya koyarak geriden gelip önde bitirdiği maçlarla dikkat çekiyor. Geçen sezonki finalde 21 sayı geride olmasına rağmen CSKA’yı yakalayan Fenerbahçe, hakem hatalarının damga vurduğu uzatma bölümünde maçı kaybetmişti. Sarı-lacivertlilerin intikamı ise acı oldu. Rus ekibini normal sezonun ilk maçında deplasmanda 13 sayı geriden gelerek deviren Obradovic’in takımı, İstanbul’daki maçtan da rakibini eli boş göndermişti. Tarihi rekâbette Galatasaray’la da unutulmaz maçlar yaşadı sarı-lacivertliler. THY Euroleague’de Galatasaray’ın bir ara 15 sayı önde olduğu maçtan Fenerbahçe 85-80 galip ayrılmıştı. İki takımın ligdeki mücadelesinde de Galatasaray seyircisi önünde farkı yine 15’e çıkarmasına rağmen salondan 79-75’le galip ayrılan Fenerbahçe’ydi. Sarı-lacivertliler bu sezon ayrıca Gaziantep Basketbol’u 24, Beşiktaş’ı 12, Olimpiakos’u 11, Trabzonspor’u da 16 sayı geriden gelerek devirmeyi başardı. > MURAD TAMER