Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayanlar Şampiyonlar Ligi’nde cumartesi günü büyük heyecan yaşanacak. VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA isimlerini finale yazdırmak için İtalya’nın evsahipliğindeki dörtlü finalde kozlarını paylaşacak. Maç öncesi iki takım oyuncularından da iddialı açıklamalar geldi. VakıfBank Kaptanı Gözde Kırdar Sonsırma, Şampiyonlar Ligi dışında kötü bir sezon geçirdiklerini belirterek, İstediğimiz kupaları alamadık. O yüzden Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli”diye konuştu. Sarı-siyahlı takımın yıldızlarından Cansu Çetin ise “İyi olan kazansın diyelim ama favori takım biz olacağız” dedi.

Eczacıbaşı VitrA’nın takım kaptanı Neslihan Demir Güler de neredeyse katıldıklarını her Dörtlü Final’in ilk maçını VakıfBank’la oynadıklarını belirterek, “Telafisi olmayan bir maç. Tek maç olduğu için bu karşılaşmalar daha stresli geçiyor. Finale kalırsak Dinamo Moskova’nın gelmesini istiyorum. Yakın arkadaşım Maja Poljak oynuyor ile son bir kez karşılıklı oynamayı çok isterim” sözlerini kullandı. Turuncu-beyazlı ekipten Nilay Özdemir ise dünyanın en iyi takımlarından biri olduklarını belirterek, Eczacıbaşı VitrA ile 2015’teki Şampiyonlar Ligi zaferini tekrar yaşamak istediğini söyledi.