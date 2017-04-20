Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Kadıköy’de oynanan maçta attığı gollerle Galatasaray’ı yıkan Robin van Persie, Arena’daki rövanşa da özel olarak bileniyor. Dünya çapında izleyici çeken derbide sergileyeceği performansla ses getirmeye hazırlanan RvP, özellikle Fred Grim’in dikkatini çekmek istiyor. Kendisine milli takım kapısını kapatan Danny Blind’in görevine son verilmesinden mutluluk duyan Uçan Hollandalı, yeni teknik patron Grim’in gözüne girebilmek için derbiyi büyük fırsat olarak görüyor. Galatasaray’a Kadıköy’de attığı gollerin büyük ses getirdiğini belirten RvP “O zaman evde bayram havası yaşanmıştı. Hollanda’da da çok büyük yankı uyandırmıştı. Yine aynısını yapacağım” diyerek motivasyonunun üst düzeyde olduğunu belirtiyor.

Büyük olduğunu göster

Robin van Persie, henüz bitmediğini göstermek için ekstra bir çabayla derbiye hazırlanırken, Teknik Direktör Dirk Advocaat da yıldız golcüsünün motivasyonunu milli takım üzerinden körüklüyor. Advocaat, yakından ilgilendiği RvP’ye, “Büyük maçları büyük futbolcular kazanır” hatırlatmasında bulunurken “Sen sadece bu takımın, bu ligin değil, dünyanın en önemli oyuncularından birisin. Sıkıntılı bir dönem geçirdiğin doğru ama yeteneklerin kaybolmuş değil. Derbide gerçek kimliğini göster ve herkese kim olduğunu hatırlat. Gollerini atmaya başladığında bütün kapılar yeniden sana açılacaktır” sözleriyle Van Persie’yi dev maça hazırlıyor.