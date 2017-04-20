Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final maçları dün gece oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Yarı finale yükselen dört takım Real Madrid, Atletico Madrid, Monaco ve Juventus oldu. Çeyrek finalde Borussia Dortmund’u eleyen Fransız ekibi Monaco, 13 yıl aradan sonra Devler Ligi’nde yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Çeyrek final ilk maçında Barcelona’yı 3-0 mağlup eden Juventus, rakibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalarak gol yemeden üst tura yükselmiş oldu. Son şampiyon Real Madrid de çeyrek finalde Bayern Münih’e tur şansı tanımadı. Atletico Madrid ise Premier Lig’in son şampiyonu Leicester City karşısında yarı finale yükselen ekip oldu.

Real Madrid, Atletico Madrid, Monaco ve Juventus’un birbirleri ile eşleşeceği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinin kura çekimi yarın İsviçre’nin Nyon kentinde TSİ 13.30’da gerçekleştirilecek.

Devler Liginde yarı final ilk maçları 2-3 Mayıs’ta, rövanş maçları ise 9-10 Mayıs’ta oynanacak. Şampiyonlar Ligi finali ise 3 Haziran günü Galler’in Cardiff şehrinde oynanacak.