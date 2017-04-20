Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Antalyaspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, haftalık olağan basın toplantısını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adam Çalımbay, Trabzonspor maçıyla ilgili olarak, “Bu hafta oynayacağımız maç kritik maçlardan bir tanesi. Hatta hatta en önemlisi. Bu maçı alırsak iddiamızı sürdürürüz ama tersi olursa hedefimizden uzaklaşırız” diye konuştu.

“Maçı alırsak iddiamızı sürdürürüz”

Çok zor bir durumda aldıkları takımın şu anda çok iyi durumda olduğunu ifade eden Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Bu durumu sonuna kadar devam ettirip ligi iyi bir yerde bitirmeliyiz. Bu hafta oynayacağımız maç kritik maçlardan bir tanesi. Hatta hatta en önemlisi. Bu maçı alırsak iddiamızı sürdürürüz ama tersi olursa hedefimizden uzaklaşırız. Bu maç takım için, oyuncularımız için, Antalyaspor için çok önemli ve kritik bir maç” dedi.

“Oyuncularıma bu maçın önemini anlamalarını söyledim”

Trabzonspor maçında en büyük etkenin taraftar olacağını söyleyen başarılı çalıştırıcı Çalımbay, oyuncularına mücadelenin zorluğunu anlattığını belirtti. Rıza Çalımbay, “Onlara çok ihtiyacımız var. Ben inanıyorum, biz zor durumdan kurtulurken kimsenin beklemediği maçları kazandık. Oyuncularıma da bu maçın önemini anlamalarını söyledim. Biz bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. Hiç bir zamanda güvenimi boşa çıkarmadılar. Çok maç oynadık, bazıları istediğimiz olmadı ama çoğunluğunda istediğimiz oldu. Oyuncularım başarılı açlar çıkardılar. İskelet bir kadro kurduk bazen birkaç oyuncu değişikliği yaptık. Bu da bizim buraya kadar gelmemizi sağladı. Lig daha bitmedi ve 7 tane maç var” diye konuştu.

“Trabzonspor devre arasında çok iyi transferler yaptı”



Trabzonspor’un ilk yarıda farklı maçlar, ikinci yarıda farklı maçlar oynadığını ve başka bir kimliğe büründüğünü belirten Çalımbay, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Çok transfer yaptılar. Gerekli oyuncular aldılar ve ligin ikinci yarısında bekledikleri çıkışı yaptılar. Bizim bu maçtan mutlaka iyi bir sonuçla ayrılmamız gerekiyor. Oyuncuların maçın başından sonuna kadar mücadele etmesi gerekiyor. Daha önceki maçları nasıl kazandıysalar bu maça da o şekilde çıkacaklar. Bizim zor günler yaşarken gösterdiğimiz arzu ve isteğin daha da üstüne çıkıp bundan sonraki maçlara yansıtmamız lazım.”

Trabzonspor maçıyla ilgili konuşulacak bir şeyin olmadığını ifade eden Rıza Çalımbay, “Bu maç Antalyaspor camiası için çok önemli bir maç. Bu maçı da iyi bir şekilde bitireceğimize inanıyorum” dedi.

“4 oyuncumuz yer alamayacak”

Takımda zorlu Trabzonspor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncuların olduğunu söyleyen Teknik Direktör Çalımbay, “Chico, Deniz, Emre Güral ve Kenan Horic’ten yararlanamayacağız. Diego’nun hafif bir sakatlığı var. Sakatlarımızın olması normal ama Deniz’in son oynanan maçta gördüğü kart gereksizdi. Bu maç için çok önemli bir oyuncumuzdu. Sakatlıkları olan oyuncularımıza bir şey diyemeyiz. Chico’yu riske edemeyiz ve Motta’yı da kadroya alacağız. Hazırlık maçında iyi oynadı. Keşke tam kadro olabilsek, bizim açımızdan daha iyiydi. Bu maç iki takım için final maçı. Trabzonspor takımı ikinci yarı iyi ve kaliteli transferler yaptı. Bizim artımız inancımız. Her şeyimizi maça koyup inşallah iyi bir şekilde maçtan ayrılırız” şeklinde konuştu.

“Oyuncularımın maçta 5 kişilik koşması gerekiyor”

Deneyimli Teknik Direktör Rıza Çalımbay, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Trabzon’da medya takımı her türlü maça hazırlıyor. Gazetelerde küçücük bir kısmı bize ayırıyorlar. Ama koca bir sayfayı kendi takımlarına ayırıyorlar bu da onlara artı bir performans katıyor. Bizim camiamız bize sahip çıkıyor. Oyuncularımın maçta 1-2 kişilik değil 5 kişilik koşması gerekiyor. Ben oyuncularımın bunu yapacağına inanıyorum.”