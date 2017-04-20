Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altınordu ilçesindeki Ordu Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonasına 31 ilden 85 kulübün toplam 107 sporcusu mücadele etti.

Tekirdağ özel sporcularından Berfin Gülşah Papakçı 50 metre Kurbağa Türkiye 2’ncisi, 50 metre Kelebek Türkiye 2’ncisi, 100 metre Serbest Türkiye 3’ üncüsü, Fatmanur Yıldırım 50 metre Serbest stilde Türkiye 3’üncüsü, 50 metre Sırt Türkiye 3’üncüsü, 100 metre Serbest Türkiye 3’üncüsü, Özgür Yıldız 50 metre Serbest Türkiye 2.cisi, 100 metre/200 metre Serbest Türkiye Şampiyonu, 50 metre Sırt Türkiye 3’üncüsü oldular. Ataberk Yücel 50 metre Kurbağa Türkiye Şampiyonu, 50 metre Serbest Türkiye 2’ncisi, 200 metre Serbest Türkiye 2’ncisi, 50 metre Kelebek Türkiye 2’ncisi olarak kürsüye çıktılar.

Müsabakanın sonunda dereceye giren özel sporculara madalyaları yetkililer tarafından takdim edilirken, 31 ilden katılım gösteren özel sporcularla protokol üyeleri fotoğraf çektirdi.

“Hırslılar, çalışkanlar ve yüzmeyi çok seviyorlar”

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörü Anıl Bulut, müsabaka sonunda yaptığı açıklamada, “Beklediğim başarılardı. Daha da iyi olabilirdik ama bu gerçekleşen müsabakaya hazırlanmamız için az bir süremiz oldu. Alanya’da Mart ayında gerçekleştirilen 1. Bölge Yüzme Şampiyonası’ndan madalyalarımızla tatlı bir yorgunlukla döndük ve ardından bu şampiyona da bulunmak için süremiz kısıtlıydı. Daha sıkı çalıştık ve başardık. Özel sporcularımız bizim için fazlası ile değerli, hırslılar, çalışkanlar ve yüzmeyi çok seviyorlar. Başarmak için çalışıyoruz. Ama en önemlisi benim ve sporcularım arasında oluşan sevgi bağlarımız. Sporcumun sevincini, üzüntüsünü veya öfkesini gözlerinden okuyabiliyorum. Bu değerli evlatları bugünlere kadar getirip yetiştiren anne ve babalara da yürekten teşekkür ediyorum. Kolay değil çalışmalarda onların destekleri çok önemlidir. İlimizde ki tüm özel sporcularımızı çalışmalarımızda görmek istiyoruz. Nice şampiyonluklarda yer almak istiyoruz" dedi.