Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın RMC radyosu da, Galatasaray'da yetkililerin Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüştüğünü doğruladı ve son kararın sezon sonuna bırakıldığını aktardı.

BONSERVİSİ YOK: GALATASARAY İÇİN UYGUN

Nice ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki oyuncu, bonservisi olmaması nedeniyle ekonomik sorunlar yaşayan Galatasaray için önemli bir seçenek olarak görülüyor.

Sezon başında Nice'e imza atan ve Fransız ekibini şampiyonluk yarışına sokan oyuncuların başında gelen Mario Balotelli, bu sezon 24 maçta 1846 dakika forma giydi ve 15 gol, 1 asistlik performans sergiledi.