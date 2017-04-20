Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Dick Advocaat, özellikle Jeremain Lens ile özel olarak ilgileniyor. Deneyimli teknik adam önceki maçlarda olduğu gibi derbide de Lens'in hücumdaki etkinliğine güveniyor.

Advocaat Lens'ten maç içinde mümkün olduğunca markajdan kurtulmaya çalışması yönünde talimat verdi. Oyun içinde hareketli olması gerektiğini futbolcusuna aktaran Advocaat, kanat organizasyonlarına da antrenmanlarda yer ayırdı.

Fenerbahçe teknik ekibi, Galatasaray'ın Lens'e önlem alacağını düşünerek hücumda alternatif planlar üzerine çalışıyor. Advocaat futbolcularından hücuma çıkarken daha hızlı ve dikkatli olmalarını isterken, kanat oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcının hafta arasında Ümraniyespor ile yapılan hazırlık maçında Lens'i zaman zaman ileri uçta da denemesi kafaları karıştırsa da Robin van Persie'nin derbide sahada olması bekleniyor.