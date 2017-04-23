Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Fenerbahçe şifresiz, canlı radyo dinle ile ilgili detaylar burada. Spor Toto Süper Lig'in 28 haftasında dev derbi günü geldi çattı... Galatasaray Fenerbahçe ile bu akşam Türk Telekom Arena Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 27 maçın ardından 3. sırada bulunan Fenerbahçe'nin ardından 49 puanda 4. sırada yer alan Galatasaray, ezeli rakibini bu akşam kendi evinde konuk ediyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren radyo kanalları hangileri? Bu dev derbi Gs Fb maçını radyodan şifresiz ve canlı dinleyebilmek için aşağıdaki yer alan fotoğraflara tıklamanız yeterlidir... Galatasaray Fenerbahçe derbi mücadelesi radyospor, lig radyo ve TRT Radyo ekranlarından şifresiz ve canlı olarak dilenebilecek. İşte Galatasaray Fener maçını şifresiz ve canlı veren radyo kanalları ile ilgili tüm detaylar...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINI RADYODAN DİNLEMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ FOTOĞRAFLARA TIKLAYIN











Galatasaray Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus’un

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide Fırat Aydınus düdük çalacak. TFF’den yapılan açıklamaya göre; pazar günü 19.00’da TT Arena’da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak. Zorlu derbide Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Tudor'dan Tolga sürprizi

Florya'da yapılan son taktik çalışmada Selçuk'un yanında Tolga Ciğerci görev yaptı.

Riekerink, döneminde uygulanan, 4-2-3-1 dizilişine dönen Tudor, Muslera'nın önünde Sabri, Ahmet, Semih, Carole dörtlüsüne görev verdi. Hafta içi idmanlarda De Jong as takımda oynasa da dün akşam Florya'da yapılan son taktik çalışmada Selçuk'un yanında Tolga Ciğerci görev yaptı. Tudor'un derbideki sürprizi Sabri ile birlikte Tolga olacak. Başakşehir maçında kulübede oturan yıldızlar Wesley Sneijder ve Lukas Podolski de zorlu mücadelede ilk 11'e dönüyor.

GÖZLER 10'UN ÜSTÜNDE

Tudor 3-4-3 dizilişinde etkisiz kalan Sneijder'i eski sistem olan 4-2-3-1'de asıl yeri 10 numara pozisyonuna çekecek. Sol açıktaki Bruma'ya yakın oynayacak olan Hollandalı yıldız uzaktan şutlarla Fenerbahçe kalesini yoklayacak.