Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

''Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta başlayacak?'' sorusunun cevabı bu haberde. Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ligin 27. haftası geride kalırken 49 puanla 4. sırada yer alan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile bu akşam Türk Telekom Arena'da karşılaşıyor. Zirve yarışından bir hayli uzak kalan Fenerbahçe ise 50 puanla Galatasaray'ın hemen üstünde 4. sırada bulunuyor. Peki Beşiktaş'ın ardından igde 2. sırayı kovalayan Galatasaray Fenerbahçe mücadelesi saat kaçta başlayacak?

Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta başlayacak?

Galatasaray Fenerbahçe derbi mücadelesi bugün saat 19:00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'de olacak.

DERBİ ÖNCESİ BÜYÜK ŞOK

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un bugün oynanacak Fenerbahçe maçı kadrosuna Chedjou, Sinan Gümüş ve Cavanda'yı almadığı belirtildi. Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam Türk Telekom Arena'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Igor Tudor'un 3 oyuncuyu kadroya dahil etmediği aktarıldı. Fanatik'te yer alan habere göre Hırvat teknik adam, hafta içi çalışmalardaki performanslarından memnun olmadığı Aurelien Chedjou, Luis Cavanda ve Sinan Gümüş'ü 18 kişilik maç kadrosuna almadı. Florya'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe U21 müsabakasının ilk yarısını izleyen Chedjou'nun, daha sonra kendisine ait aracıyla tesisleri terk ettiği ifade edildi. Sarı-lacivertliler, geride kalan 384 maçtan 145'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 116 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 531 gole, Galatasaray 482 golle karşılık verdi.

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Ligde 120. sınav

Galatasaray ile Fenerbahçe, 59. sezonunu geçiren lig tarihinde 119 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 49-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 37 maç da berabere sonuçlandı.Lig maçlarında sarı-lacivertliler 153, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.

Son 5 sezonda ev sahipleri yenilmedi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'de son 5 sezonda yapılan maçlarda ev sahibi takımlar mağlup olmadı. Fenerbahçe, Kadıköy'deki maçlarda 2012-2013'te 2-1, 2013-2014'te 2-0, 2014-2015'te 1-0, bu sezon da 2-0 galip geldi, geçen sezon 1-1 berabere kaldı. Galatasaray ise Türk Telekom Arena'da 2012-2013 sezonunda 2-1, 2013-2014'te 1-0, 2014-2015'te 2-1'lik skorlarla 3 puan elde etti, geçen sezon ise golsüz beraberliği bozamadı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga, Bruma, Yasin, Sneijder, Podolski

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Lens, Volkan Şen, Robin Van Persie

Igor Tudor ilk peşinde

Igor Tudor, sarı-kırmızılıların başında ilk Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak. İlk derbisine TT Arena’da Beşiktaş’a 1-0 yenilen Hırvat çalıştırıcı, Karabükspor’u çalıştırdığı dönemde Kasım 2016’da Fenerbahçe’ye karşı da Kadıköy’de 5-0’lık yenilgiyle sahadan ayrılmıştı.



TUDOR’UN TAKTİK TAHTASI

SAKİN KALIN GAFİL AVLAYIN

Hırvat hoca, ilk yarı geriye yaslanıp kontradan, Fener’i vurmayı planlıyor. Devreye önde girmeyi hedefleyen Tudor, işler istediği gibi gitmezse ikinci yarı takımı öne çekecek.

Derbi öncesi birlik beraberliği ve takım ruhunu oturtan, motivasyonu zirveye çıkaran Galatasaray’da Teknik Direktör Igor Tudor’un oyunu planında ise öncelik sakin kalmakta. 3’lü savunmadan verim alamayan Hırvat hoca, Fenerbahçe maçına 4-2-3-1 dizilişiyle çıkacak. Futbolcularından sabırlı olmasını isteyen genç teknik adam, ilk yarı Fenerbahçe’nin üstlerine gelmesine izin verecek. Sarı-lacivertlilerin mutlaka hata yapacağını düşünen, Tudor, Bruma ve Yasin gibi hızlı oyuncularla kontrataktan etkili olup golü bulacaklarına inanıyor. Devreye mutlaka önde girmeyi isteyen Tudor, eğer bu tutmazsa B planına geçecek. Hırvat hoca devreye mağlubiyet ya da beraberlikle girilirse takım boyunu kısaltıp, savunmayla beraber sarı-kırmızılıları öne çekecek. Öte yandan Tudor; Sneijder, Selçuk, Podolski gibi isimlere “Kaleye vurmaktan çekinmeyin” emri verdi.



BAŞKAN ÖZBEK’TEN MESAJ

Beraber kutlayacağız

Derbi öncesi Florya’yı sık sık ziyaret ederek futbolcularla yakından ilgilenen Başkan Dursun Özbek, kritik maç öncesi son mesajını gönderdi. “Size güveniyorum” diyen Özbek, “Kendi sahamızdaki derbiyi kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Derbi sonrası galibiyeti hep birlikte kutlayacağız” dedi.

Rekor peşinde

Galatasaray’da 2 haftalık süreçte teknik direktör Igor Tudor’un Wesley Sneijder, maç saatini iple çekiyor. Hollandalı Fenerbahçe’ye 1 gol daha atarsa bu sayıyı 4’e çıkaracak ve sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Mirza Sejdic’i geride bırakarak Fenerbahçe’ye ligde en çok gol atan Galatasaraylı yabancı futbolcu olacak.



Sezonu Vitor Pereira ile açıp, ligin başlamasına günler kala Dick Advocaat’ı takımın başına getiren Fenerbahçe de Galatasaray gibi umduğunu bulamayan takımlardan. Ligde şampiyonluktan uzak kalan iki takım için de Avrupa biletinin ‘Devler Ligi” tarifeli olanı elbette daha cazip. Galatasaray’ın aksine Fenerbahçe, ‘büyük’ takımlara karşı bu sezon daha başarılı bir görüntü çiziyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’la 4 kez karşılaşan Advocaat’lı Fenerbahçe, bu mücadelelerde 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertliler Türk Telekom Arena’daki derbiden zaferle ayrılıp zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.





ADVOCAAT’IN TAKTİK TAHTASI…

SERT SAVUN HIZLI OYNA TEMİZ VUR

Futbolcularına Şampiyonlar Ligi motivasyonu yapan Hollandalı teknik adam, derbide zaferin takım oyunuyla geleceğini belirtti. Dick Advocaat, lig ikinciliği hedefini tutturmak için Galatasaray’ı yenmek zorunda olduklarını söyledi. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda Başakşehir’in puan kaybettiği haftada alınacak galibiyetin önemini vurgulayan Hollandalı, zaferin takım oyunuyla geleceğini hatırlattı. Yapacakları şiddetli pres ve sert savunmayla Galatasaray’ın hızını keseceklerini belirten Advocaat, savunma organizasyonunu Kjaer’e yüklerken, Mehmet Topal’a da Sneijder’i kilitleme görevini verdi. Hücum organizasyonlarını zenginleştirmek için Josef’i Alper’in yanına çekecek olan tecrübeli hoca, Lens’i serbest oynatma kararı alırken, Van Persie’nin bol pasla beslenmesi istedi. Galatasaray’ın savunma zaaflarında dikkat çeken Advocaat, derin ve hızlı paslarla skor üreteceklerini ifade etti. Kurt hoca, “Zaferden şüphem yok” diyerek de oyuncularına olan güvenini gösterdi.



HOLLANDALI EN BÜYÜK KOZ

RvP derbi seviyor

Geldiği günden beri eleştirilen Robin van Persie, derbilerdeki performansıyla göz dolduruyor. Ligde 8 golü bulunan Hollandalı bu sezon Fenerbahçe’nin derbilerdeki tek golcüsü oldu. RvP, Kadıköy’deki 2-0’lık Galatasaray maçında ve kupadaki 1-0’lık Beşiktaş mücadelesinde golleri atan isimdi.





Unvan Peşinde

Fenerbahçe’de forma giydiği 27 maçta 5 gol, 13 asistle skora en çok katkı yapan isim olan Jeremain Lens derbide ağları havalandıracağını iddia etti. Galatasaray’a karşı ilk kez forma giyecek olan Hollandalı yıldız, “Golümü atacağım ve gerçek Fenerbahçeli olacağım” diye konuştu.



Kaptan dümende

- Galatasaray’da, Fenerbahçe maçı öncesi motivasyonu en yüksek oyuncuların başında Selçuk geliyor. Sarı-lacivertlilere karşı daha önce çok iyi maçlar çıkaran Selçuk İnan, Galatasaray formasıyla Fenerbahçe’ye karşı defa mücadele etti. Selçuk bu karşılaşmalarda 2 gol 2 asistle 4 gollük katkı yaptı.





Chedjou formayı istedi

- Galatasaray’da sezon sonu sözleşmesi bitecek Aurelien Chedjou, Fenerbahçe derbisi öncesi Teknik Direktör Igor Tudor’dan formayı istedi. Planda Semih ve Ahmet’le savunma göbeğini oluşturan Hırvat hoca, son kararını ise maç öncesinde verecek. Tudor, 11’e Semih’in yerine Chedjou’yu yazması da oldukça muhtemel.



Avrupalılar takipte

- Derbide Fenerbahçe’nin yıldızları Avrupa ekiplerinin yakın takibinde olacak. Transferin gözdesi Simon Kjaer için İngiliz devleri Menchester United, Liverpool ve Manchester City’den scout’lar tribünde yer alacak. Robin van Persie ve Josef de mercek altındaki isimler olacak.



Sarı kart endişesi

Fenerbahçe’de tam 8 oyuncu ceza sınırında. İlk 11’de sahaya çıkması beklenen Volkan Demirel, Kjaer, Mehmet Topal, Robin van Persie’nin yanı sıra Volkan Şen, Stoch ve Ozan Tufan’ın da 3’e sarı kartı bulunuyor. Sakat olan Wiel de ceza sınırında. Bu oyunculardan biri kart görürse Ç.Rize maçı öncesinde cezalı duruma düşmüş olacak