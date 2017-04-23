Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak, dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girmişti. Bugün saat 19.00’daki maç için tesislerden çıkan sarı-kırmızılı kafile, TT Arena’ya hareket etti. Takıma moral vermek için tesislerin önünde bekleyen taraftarlar, marşlar söyleyerek, meşaleler yaktı.