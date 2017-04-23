Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester United, Burnley deplasmanında Anthony Martial ve Wayne Rooney'nin golleriyle 2-0 kazandı. Martial, ManU formasıyla 25 gole ulaştığı için İngiliz kulübü Monaco'ya 10 milyon Euro daha ödeyecek



Manchester United, İngiltere Premier Lig'de Burnley deplasmanında 2-0 kazandı; ligde yenilmezlik serisini 23 maça çıkardı. Anthony Martial 21'de perdeyi açtı; 39'da Wayne Rooney'nin golünün pasını verdi.

2015-16 sezonu başladıktan sonra Ağustos ayı sonunda Monaco'dan Manchester United'a transfer olan Anthony Martial'ın golü Manchester United'a pahalıya mal oldu. Çünkü Monaco ile Manchester United arasında Martial için imzalanan anlaşmadaki bonus maddelerinden biri devreye girdi. Bugüne kadar genç golcü için 50 milyon Euro ödeyen Manchester United, Martial iki sezon içinde 25 gole ulaştığı için Monaco'ya 10 milyon Euro daha vderecek.