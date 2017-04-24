Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Luis Enrique, "Takımın futbolundan son ana kadar sahada mücadele etmesinden memnunum. Maç her türlü sonuçla bitebilirdi. Ritmi çok yüksek, hatta bazı anlarda kontrolsüz bir maçtı. Ama bizim için olağanüstü güzel bir skor." değerlendirmesini yaptı.

La Liga'da Barcelona'nın averajla birinci lige yükseldiğini ancak Real Madrid'in halen bir maçının eksik olduğunu hatırlatan Luis Enrique, şampiyonluk yarışının lig sonuna kadar çekişmeli şekilde devam etmesini beklediğini söyledi.

Enrique, attığı iki golle gecenin yıldızı olan Messi için ise "Messi, evinde akşam yemeğini yiyene kadar maçın kaderini belirleyen biri. Tüm zamanların en iyi futbolcusu. Ben çok fazla maç izledim. O sahada fark oluşturan bir futbolcu. Barcelona formasıyla 500. golünü attı ve onu sadece bir Barcelonalı olarak tanımlamak büyük bir zevk. Barcelona inanılmaz bir kulüp ama tarihinin bir kısmını Messi'ye borçlu." yorumunda bulundu.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane da "Maçı kazanabilirdik. Biraz hayal kırıklığımız olduğunu söyleyebilirim. Kaybetmeye layık değildik. Ama futbol böyle. Kaybetmeyi de kabullenmek gerekir. Hemen bugünü unutup, çarşamba gününe konsantre olmak gerekir." diye konuştu.

"10 kişi oynayıp, 2-2'yi yakalayınca kafanızı kullanmanız lazım." diyen Zidane, herşeye rağmen El Clasico'da alınan yenilginin Real Madrid oyun stilini değiştirmeyeceğini vurguladı.

La Liga'da deplasmanda Celta ile oynacakları eksik maçı anımsatan Zidane, "Şampiyonluk halen başka takımlara değil, bize bağlı. Ben lig sonuna kadar yarışın devam edeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.