Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borajet'in uçuşlarına ara verdiğini açıklamasının ardından gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Sarı-lacivertli kulüple sezon başında Avrupa maçlarını kapsayan 3 yıllık forma sponsorluğu anlaşması imzalayan Borajet'in uçuşlarına ara vermesi, Fenerbahçe'yi etkilemeyecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşma şartlarının aynen devam ettiği ve herhangi bir aksaklık ve olumsuzluğun olmadığı ifade edildi.