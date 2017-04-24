Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Adanaspor canlı anlatım ve Beşiktaş Adana canlı skor kaç kaç gibi öğrenmek istediğiniz tüm detaylar bu haberde yer alacak. Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 61 puanla ligin zirvesine demir atan Beşiktaş, son sırada yer alan Adanaspor ile bu akşam Vodafone Arena'da karşı karşıya geliyor. 1994-1995 sezonundan beri son 7 haftaya 5 puan farkla giren takımların şampiyon olduğu istatistikleri göze çarparken Beşiktaş, Adanaspor engelini de 3 puanla kapatıp şampiyonluk hedefiyle yoluna yara almadan devam etmek istiyor. Matematiksel olarak ligde kalma şansı bulunan Adanaspor, zorlu Beşiktaş engelinden gol veya goller bularak, haftayı puanla kapatmak istiyor. Peki Bjk Adana maçı canlı skor kaç kaç? Bu zorlu Beşiktaş Adanaspor mücadelesi canlı anlatımı bu haberde yer alacak... İşte Bjk Adana maçı ile ilgili detaylar...

Beşiktaş-Adanaspor muhtemel 11'ler:

Beşiktaş:

Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosıc, Beck, Atiba, Oğuzhan, Adriano, Talisca, Babel, Aboubakar

Adanaspor:

İtandje, Didi, Ramos, Emre Uğur, Halil Ibrahim, Bekir, Tevfik, Koman, Roni, Ahmet Dereli, Reynaldo

Beşiktaş Adanaspor maçı saat kaçta başlayacak?

Lider Beşiktaş, Adanaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, ligin son sırasındaki rakibiyle bu akşam Vodafone Arena'da saat 20.00'de karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Vodafone Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Şampiyonluk

1994-95 sezonundan bu yana istatistikler son 7 haftaya 5 puan farkla giren takımların şampiyon olduğunu gösteriyor.

Gözünü tamamen lige çeviren Beşiktaş, Adanaspor maçını kayıpsız atlatıp rakipleriyle puan farkını açmayı planlıyor. Lig ikincisi Başakşehir’in Rize deplasmanında berabere kaldığı haftada eline büyük bir fırsat geçiren Beşiktaş, galip gelmesi durumunda puan farkını 7’ye çıkaracak. Bu da bir nevi şampiyonluğun habercisi anlamına geliyor. Çünkü Süper Lig’in 3 puanlı sistemde ve 18 takımla oynanmaya başlandığı 1994-95 sezonundan bu yana istatistikler son 7 haftaya 5 puan farkla lider giren takımların şampiyonluğu kaptırmadığını gösteriyor.

Haftaya Başakşehir ile

Beşiktaş, Adanaspor karşısında 17 golle ligin en skorer ismi olan golcü oyuncusu Cenk Tosun’dan mahrum mücadele edecek. Ligin 27. haftasında oynanan Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cenk Tosun, Adanaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş’ta Atiba, Tosic ve Atınç da ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, kart görmeleri durumunda Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, bu oyunculara kart görmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş ile Adanaspor, İstanbul'da 22. kez karşılaşacak. Taraflar arasında İstanbul'da geride kalan 21 maçta siyah-beyazlılar 13, turuncu-beyazlılar 2 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı. İstanbul'da ev sahibi ekip 32, konuk takım ise 11 gol kaydetti. İki takım İstanbul'da son lig maçlarını 2003-2004 sezonunda yaptı ve Beşiktaş 2-1 galip geldi. Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Beşiktaş, bu akşam sıralamanın son basamağında yer alan Adanaspor'la karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in Rize deplasmanından 1 puanla ayrılmasının ardından şampiyonluk yolunda puan farkını açma şansı elde etti. Hafta içinde Fransa'nın Olympique Lyon takımına penaltılarla elenerek Avrupa defterini kapatan 61 puanlı Beşiktaş, Adanaspor'u mağlup ederse puan farkını 7'ye yükseltecek ve gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'le oynayacağı maça avantajlı gidecek. Ligde kalma mücadelesi veren 20 puanlı Adanaspor ise bu akşamki maçtan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Cenk Tosun cezalı



Beşiktaş, Adanaspor karşısında 17 golle ligin en skorer ismi olan golcü oyuncusu Cenk Tosun'dan yoksun mücadele edecek. Ligin 27. haftasında oynanan Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cenk Tosun, Adanaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Hutchinson, Tosic ve Atınç Nukan ceza sınırında

Beşiktaş'ta Adanaspor maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı olan Atiba Hutchinson, Dusko Tosic ve Atınç Nukan, Adanaspor maçında sarı kart görmeleri halinde Medipol Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.