Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 28. haftasında lider Beşiktaş sahasında Adanaspor'u konuk ediyor. Hafta içinde Vodafone Arena'da Lyon'a penaltılar sonucunda mağlup eden siyah - beyazlılarda kadroda revizyon yapılacağı öğrenildi. Şenol Güneş, Lyon maçının ardından tepkilere maruz kalan Matej Mitrovic'i kadroya almadı.

CENK TOSUN CEZALI

Beşiktaş, Adanaspor karşısında 17 golle ligin en skorer ismi olan golcü oyuncusu Cenk Tosun'dan yoksun mücadele edecek. Ligin 27. haftasında oynanan Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cenk Tosun, Adanaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.



3 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Adanaspor maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı olan Atiba Hutchinson, Dusko Tosic ve Atınç Nukan, Adanaspor maçında sarı kart görmeleri halinde Medipol Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.