PSV Eindhoven taraftarları, Hollanda Ligi'nde Ajax'la oynadığı derbi maçının protesto amaçlı sis bombaları attı ve pankartları yaktı.
Hakemin atılan bombalar sonrası durdurduğu mücadelenin 51. dakikasında atılan bombalar nedeniyle 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Dev derbi 1-0 PSV'nin galibiyetiyle sonuçlandı.
PSV Ajax maçında tribüne bomba atıldı
25.04.2017 - 00:32 | Son Güncelleme: 25.04.2017 - 00:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hollanda Ligi'nde oynanan PSV - Ajax karşılaşmasında atılan bombalar nedeniyle 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
PSV Eindhoven taraftarları, Hollanda Ligi'nde Ajax'la oynadığı derbi maçının protesto amaçlı sis bombaları attı ve pankartları yaktı.
Etiketler : psv,ajax,
467585 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/467585.aspx
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S.
Takım
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A.
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A.
P.
1
Beşiktaş
28
19
7
2
57
25
32
64
2
Başakşehir
28
16
9
3
54
25
29
57
3
Fenerbahçe
28
15
8
5
51
26
25
53
4
Galatasaray
28
15
4
9
50
33
17
49
5
Trabzonspor
28
14
5
9
34
27
7
47
6
Antalyaspor
28
12
7
9
32
35
-3
43
7
Gençlerbirliği
28
10
9
9
28
28
0
39
8
Konyaspor
28
10
9
9
33
35
-2
39
9
Osmanlıspor FK
28
9
10
9
36
32
4
37
10
Kasımpaşa
28
10
7
11
38
37
1
37
11
K.D.Ç. Karabük
28
10
5
13
30
37
-7
35
12
Bursaspor
28
10
5
13
30
40
-10
35
13
Alanyaspor
28
10
4
14
45
51
-6
34
14
Akhisar Bld.
28
9
6
13
26
39
-13
33
15
Kayserispor
28
7
6
15
36
51
-15
27
16
Gaziantepspor
28
7
4
17
28
47
-19
25
17
Ç. Rizespor
28
6
6
16
30
46
-16
24
18
Adanaspor
28
5
5
18
26
50
-24
20
28. Hafta Maçları
21.4.2017
Atiker Konyaspor 1 - 2 Gaziantepspor
21.4.2017
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22.4.2017
Çaykur Rizespor 3 - 3 Medipol Başakşehir Fk
22.4.2017
Aytemiz Alanyaspor 0 - 1 Osmanlıspor Futbol Kulübü
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Antalyaspor 0 - 3 Trabzonspor
22.4.2017
Gençlerbirliği 2 - 1 Kayserispor
23.4.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 5 - 1 Bursaspor
23.4.2017
Galatasaray 0 - 1 Fenerbahçe
24.4.2017
Beşiktaş 3 - 2 Adanaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
29
16
6
7
43
29
14
54
2
Eskişehirspor
29
14
10
5
50
36
14
49
3
Sivasspor
29
13
10
6
40
26
14
49
4
Giresunspor
29
13
8
8
37
29
8
47
5
Ümraniyespor
29
12
10
7
36
28
8
46
6
Göztepe
29
13
7
9
44
42
2
46
7
Boluspor
29
13
5
11
47
48
-1
44
8
Altınordu
29
10
10
9
36
36
0
40
9
Balıkesirspor
29
8
12
9
47
36
11
36
10
Elazığspor
29
11
8
10
37
32
5
35
11
Adana Demirspor
29
8
13
8
41
40
1
34
12
Denizlispor
29
10
7
12
42
42
0
34
13
Manisaspor
29
9
9
11
43
45
-2
33
14
Samsunspor
29
8
7
14
22
34
-12
31
15
Şanlıurfaspor
29
7
9
13
32
38
-6
30
16
Gaziantep BŞB
29
6
8
15
30
42
-12
26
17
Bandırmaspor
29
6
7
16
31
48
-17
25
18
Mersin İ.Y.
29
6
10
13
28
55
-27
25