PSV Eindhoven taraftarları, Hollanda Ligi'nde Ajax'la oynadığı derbi maçının protesto amaçlı sis bombaları attı ve pankartları yaktı.

Hakemin atılan bombalar sonrası durdurduğu mücadelenin 51. dakikasında atılan bombalar nedeniyle 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Dev derbi 1-0 PSV'nin galibiyetiyle sonuçlandı.