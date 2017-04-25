Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arena’daki lig derbisini kazanarak Galatasaray’la puan farkını açan Fenerbahçe, ikincilik hedefine doğru umut dolu bir adım atarken, sarı-kırmızılı rakibine bir kez daha hüzün yaşattı. Bu sezon Galatasaray’la futbol, basketbol ve voleybolda tam 12 kere karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, 11 derbi zaferi yaşarken, sadece 1 defa rakibine boyun eğdi. Kadıköy’deki ilk randevudan 2-0’lık zaferle ayrılan Fenerbahçe, Arena’daki rövanşı da 1-0 kazanarak futbolda tulum çıkardı. Voleybolda da durum farklı olmadı. Fenerbahçe Erkek Takımı, Galatasaray’la oynadığı maçlarda 3-0 ve 3-1’lik galibiyetle yaşarken, Kadın Takımı, iki maçı da 3-1 kazandı.

Galatasaray derbeder oldu

Sahada ve filede rakibine şans tanımayan Fenerbahçe, Erkek Basketbolda ise açık ara fark yaptı. Sarı-lacivertliler, hem ligde hem de Euroleague’de sarı-kırmızılılara nefes aldırmadı. Fenerbahçe, potadaki 4 derbiyi de kazandı. Kadınlar basketbolda sahasındaki maçı 77-55 kazanan sarı-lacivertli ekip, rövanşı 89-73 kaybetti. Bu maç Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye karşı aldığı tek galibiyet oldu. Futbolda rakibinin 4 puan önünde yer alan sarı-lacivertli ekip, diğer kulvarlarda da sarı-kırmızılıları geride bırakmayı başardı. Fenerbahçe, ayrıca açık ara lider olduğu U21 Futbol Ligi’nde de Galatasaray’ı 5-0 ve 2-0’lık maçlarla geçti.