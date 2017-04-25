Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Perşembe günü Avrupa Ligi’ne veda ettikten sonra sadece şampiyonluğa odaklanan Beşiktaş, dün gece Süper Lig’in son sırasındaki Adana’yı ağırladı. Takipçisi Başakşehir’in puan kaybettiği haftada galip gelip, şampiyonluk kapısını ardına kadar açmak isteyen siyah-beyazlılara, taraftarının desteği de oldukça yüksekti. Tribünlerdeki sevgi gösterilerine bir an önce karşılık vermek isteyen Kartal mücadeleye hızlı başladı. Beşiktaş’ın golü de gecikmedi. 11’de Tolgay’ın derinlemesine gönderdiği topta kaleci Itandje ile karşı karşıya kalan Aboubakar, meşin yuvarlağın dibine hafifçe girerek takımını öne geçirdi: 1-0. Golden sonra Beşiktaşlı futbolcular rehavete kapıldı ve farkı artırma şansları kullanılamadı. Adana da 24’te cezayı kesti. Magaye’nin muhteşem ara pasında hızını kullanan Roni skoru eşitledi: 1-1.

Son söz Tosic’ten

Şokun ardından Beşiktaşlılar, tekrar öne geçmek için sağlı sollu rakip kaleye saldırdı. 44’te solda bomboş kalan Oğuzhan, pozisyonu cömertçe harcadı. Devreye beraberlikle girildi. Şenol Güneş, ikinci yarıya Quaresma-Atiba değişikliğiyle başladı. Hücum gücünü daha da artıran Kartal 51’de yeniden üstünlüğü sağladı. Tolgay’ın pasında rakibini harika bir vücut çalımıyla geçen Talisca, kalecinin soluna vurup fileleri havalandırdı: 2-1. Ancak Beşiktaş ilk yarıdaki yanılgıya yeniden düştü. 65’te oldukça rahat şut çekme imkanı sunulan Magaye 18 üzerinden Fabri’yi avladı: 2-2. Paniğe kapılan Beşiktaş cephesi organize olmakta zorlandı ve olgun hücumlar gerçekleştiremedi. İmdada duran top yetişti. 80’de Quaresma’nın sağ çaprazdan yaptığı ortaya arka direkte Tosic vurdu: 3-2.