Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray yönetiminin, ligin 21. haftasında takımı şampiyon yapma umuduyla yaptığı Igor Tudor hamlesi tam anlamıyla duvara çarptı. Jan Olde Riekerink döneminde lider Beşiktaş’ın sadece 5 puan gerisinde olan sarı kırmızılı takım, Tudor’lu 7 haftada yaşadığı kayıpları sonrasında zirvenin 15 puan gerisine düştü. Bırakın UEFA Şampiyonlar Ligi’ni, Avrupa kupalarına katılması dahi tehlikeye giren Galatasaray’da, Tudor’un koltuğu artık pamuk ipliğine bağlı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimini de zor durumda bırakan Hırvat hocanın özellikle son Fenerbahçe derbisinde yaptığı hatalar yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. İşte o hatalar:

TOLGA ÇIKTI GOL GELDİ!

TUDOR, derbi öncesi F.Bahçeli Kjaer, Mehmet Topal ve De Souza’nın kafa toplarındaki başarısından çekiniyordu. Takımını bu üç isim için özellikle uyarmıştı. Ne var ki, en büyük hatayı kendisi yaptı. Yüksek toplarda başarılı olan Tolga’yı 90. dakikada oyundan aldı. Tolga çıkar çıkmaz da De Souza kafayla golü attı.

BRUMA OYUNDA KALMALIYDI

BRUMA, F.Bahçe maçında takımın en diri ve etkili oyuncuları arasındaydı. Ancak Tudor herkesi şaşırtan bir karar alarak Portekizli futbolcuyu kenara aldı. Bruma çıkınca hem G.Saray hücumları zayıfladı hem F.Bahçe savunması rahatladı. Nitekim taraftar da bu kararı beğenmedi ve Tudor’u ıslıklarla protesto etti.

EREN İÇİN FAZLA BEKLEDİ

PODOLSKI, derbide rağmen etkili olamadı ve sürekli uzaktan şutlarla gol aradı. Tudor, Podolski’ye yardım edecek Eren Derdiyok’u oyuna sokmak için tam 79 dakika bekledi. Hava toplarında başarılı olan Eren girerken Yasin çıktı. Bruma da 10 dakika önce çıkmıştı. Eren’e orta yapacak iki oyuncu da yoktu.