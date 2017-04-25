Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta Manchester United'a 2-0'lık skorla boyun eğen lider Chelsea, erteleme maçında sahasında ağırladığı Southampton'ı 4-2'lik skorla devirdi.

Maçın hemen başında Hazard ile öne geçen Chelsea, eski oyuncusu Romeu'nun golüyle ufak çaplı bir şok yaşasa da devre bitmeden Cahill'le tekrar öne geçmesini bildi.

İkinci yarıda ise sahneye İspanyol golcü Diego Costa çıktı. 54 ve 89'da attığı gollerle takımını iyice rahatlatan Costa galibiyette önemli rol oynadı.

Lider Chelsea bu galibiyetle puanını 78 yaparken Southampton ise 40 puanda kaldı.