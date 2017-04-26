Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında dibi görmesinin ardından devre arasında büyük bir değişime uğrayarak Avrupa Kupalarına katılma hesapları yapan Trabzonspor’da kolej havası yaşanıyor. Bordo-mavili futbolcuların ne kadar mutlu olduğu sık sık objektiflere yansıyor. Maç içinde birbirleri ile motive edici diyaloglar kuran, antrenmanlardaki neşeli hâlleri dikkat çeken oyuncuların serbest zamanda sosyal medyadan paylaştıkları mutlu pozlar da takımdaki olumlu havayı belgeliyor. Sezona kâbus gibi bir başlangıç yapmıştı Trabzonspor ama ikinci yarıda her şey değişti. Karadeniz ekibi 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 29 puanla flaş bir çıkışa imza attı. Bordo-mavililer deplasmanda oynadığı son 7 maçta sahadan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Dört maçta kalesini gole kapayan Karadeniz ekibi attığı 12 gole karşılık kalesinde ise 3 gol gördü. Trabzonspor dış saha maçlarında 28 puan toplayan Beşiktaş ve 27 puan alan Fenerbahçe’nin ardından 26 puan ile dış sahadaki en başarılı takımlar arasında yer aldı.

Mutlu olmayan yok

Trabzonspor’un ligin ikinci yarasında elde ettiği bu başarının en önemli unsuru takım içindeki bağların güçlenmesi oldu. Futbolcuların arasında ağabey kardeş ve yakın arkadaş ilişkileri bulunuyor. Özellikle aynı ülkeden ve coğrafyadan olan yabancı oyuncuların Trabzon’da yakaladıkları aile ortamıyla birlikte şehre uyum sağlamalarıyla sıcak bir dostluk ortamı kuruldu. Yerli ve yabancı oyuncuların aile gezintileri, futbolcu çocuklarının kaynaşması, yönetimin ve teknik direktör Ersun Yanal’ın oluşturmak istediği kolej takımı planlamasının önemli bir ayağını oluşturuyor. Trabzonspor’da, futbolcular birbirlerine destek olurken moral de aşılıyor. Özellikle takımın tecrübeli isimleri başta olmak üzere takım kaptanı Onur Recep Kıvrak, Durica ve Olcay Şahan’ın, takımdaki genç isimlere destek olmaları dikkat çekiyor. Futbolcuların sosyal medyayı kullanarak yaptıkları paylaşımlar ise takımdaki moral ve motivasyonun üst düzeyde olduğunu gösteriyor.