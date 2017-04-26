Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig’in 33. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldiği Southampton’ı 4-2'lik skorla yendi.Mavi-beyazlıların gollerini 5. dakikada Hazard, 45. dakikada Garry Cahill, 54 ve 89. dakikalarda Diego Costa kaydederken, Southampton'ın gollerini ise 24. dakikada Oriel Romeu ve 90. dakikada Ryan Bertrand attı. Londra ekibi bu galibiyetle ligin bitime 5 hafta kala en yakın takipçisi Tottenham ile arasındaki puan farkını 7’ye çıkarmış oldu.

Premier Lig’de 33 hafta geride kalırken, 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunan Londra ekibi topladığı 78 puan ile zirvede bulunuyor. Mavi-beyazlılar, Southampton galibiyeti sonrası bir maç eksikle en yakın takipçisi konumunda olan ikinci sıradaki Tottenham’a 7, 3. sırada bulunan Liverpool’a 11 ve 4. sırada bulunan Manchester City’e ise 14 puan fark atmış oldu.

Chelsea, ligde 33 hafta sonunda aldığı 5 mağlubiyetin 3'ünü deplasmanda 2'sini de Stamford Bridge'de yaşadı. İtalyan Teknik Adam Antonio Conte’nin öğrencileri iç sahada Liverpool ve Crystal Palace’a, deplasmanda ise Tottenham, Manchester United ve Arsenal’e karşı kaybetti.