Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cezası nedeniyle El Clasico'da oynamayan Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar, bardak çekme metodunu uyguladı. 25 yaşındaki oyuncu daha sonra tedavi sırasındaki fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

BARDAK ÇEKME (HACAMAT) NEDİR?

Vücudun herhangi bir yerinden bardak veya benzeri birşeyle vakum yapılarak kanın çekilmesidir.



Geçmişte bardak içerisindeki oksijenin tüketilmesi için kağıt ya da alkollü pamuk kullanılmıştır. Günümüzde pompa ile içerisindeki havanın alınması esasına dayanan aletler yapılmıştır.



Bu işlemin yapılmasının amacı cilt altı kan dolaşımını artırma, kas gevşetici etki, toksinlerin ve karbondioksitin dışarı atılmasına yardımcı olmak.



Hücrelerin beslenmesine ve kan dolaşımının hızlanmasını sağlayan bardak çekme metodu bu etkileriyle vücuttaki sakatlıkların erken tedavisini sağlıyor.