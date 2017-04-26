Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anderson Talisca’nın, kariyerine Beşiktaş’ta devam edip etmeyeceği son günlerde siyah-beyazlıların öne çıkan gündem maddelerinden biri oldu. Beşiktaş ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunmasına rağmen oyuncuya gelen teklifler Benfica’yı farklı bir kulüple anlaşmaya yönlendirebilir.

Sezon başında iki kulüp, Talisca’nın 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya varmıştı. Portekiz ekibi yıllık 2 milyon Euro kiralama bedelinin yanı sıra, 23 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu 25 milyon Euro olarak belirledi.

29 MAÇTA 14 GOL, 6 ASİSTLE OYNADI

Ancak bu sezon sonunda Benfica’ya Talisca için 25 milyon Euro teklif gelmesi halinde Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş’a veda edebilir. Bu durumda öncelikle siyah-beyazlılar ile masaya oturacak olan Portekiz ekibi, ilk teklifini Beşiktaş’a yapacak. Beşiktaş’ın ödediği 2 milyon Euro kiralama ücretini hesaba katacak olan Benfica, bonservis için 23 milyon Euro talep edecek. Siyah-beyazlıların teklife olumsuz cevap vermesi durumunda gelecek sezonki kiralama anlaşması geçerliliğini yitirecek.

Talisca’nın da gelen teklifi kabul etmesi halinde Brezilyalı futbolcu kariyerine bonservis bedeli ödeyen farklı bir kulüpte devam edebilir.

Brezilyalı futbolcu, bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 29 maçta 14 gol, 6 asistlik performans gösterdi.